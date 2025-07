Per i tessuti tecnici di Sitip 98 milioni di fatturato

agenzia

Pezzoli, 'confermiamo i risultati in un contesto sfidante'

MILANO, 15 LUG – Sitip, azienda leader nella produzione di tessuti tecnici e sostenibili per abbigliamento sportivo, urbanwear e industriale, ha segnato per il 2024 un fatturato pari a 98 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Un risultato solido che riflette la capacità dell’azienda di coniugare performance economica, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, in uno scenario di mercato complesso. L’impresa che ha base in Val Seriana (Bergamo) conta oggi 548 dipendenti, di cui l’85,3% con contratto a tempo indeterminato. I dati confermano anche l’attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, con zero infortuni gravi registrati nel 2024. “Confermare risultati economici positivi in un contesto sfidante è per noi motivo di orgoglio – dichiara Giancarlo Pezzoli, amministratore delegato di Sitip -. Ma è ancora più importante sapere di farlo continuando a investire nelle persone, nell’ambiente e nel miglioramento continuo. La sostenibilità per noi è un percorso concreto, trasversale e condiviso, che guida ogni nostra scelta presente e futura”.

