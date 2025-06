Per la Bri l’impatto dei dazi sul Pil sarà significativo

agenzia

'L'economia globale risentirà dell'alta incertezza'

ROMA, 29 GIU – L’economia globale “risentirà dell’impatto dell’alta incertezza ancor prima del pieno effetto dei dazi” visto che le imprese stanno ritardando gli investimenti e le famiglie aumentano il risparmio per cautelarsi. L’allarme arriva dalla Banca dei regolamenti internazionali nel suo Rapporto economico annuale. “La frenata deve ancora manifestarsi nei dati – scrive l’istituto di Basilea – ma l’alta incertezza e la fiducia in calo di consumatori e imprese segnalano chiaramente un deterioramento in arrivo per l’attività economica”, con la crescita attesa in peggioramento significativo “per diversi Paesi”.

