Per la prima volta collegamento Trieste-Stoccolma, con Ryanair

Rotta estiva. Ambasciatore svedese, creare ponti tra i 2 Paesi

TRIESTE, 12 GIU – Ryanair collega da ieri con una nuova rotta estiva Trieste a Stoccolma Arlanda, con 2 voli a settimana. L’iniziativa è stata festeggiata ieri con un evento al Trieste Airport, alla presenza del Console Onorario di Svezia a Trieste, Cristina Sbaizero, del CEO del Trieste Airport, Marco Consalvo, e dell’Head of Communications Italy di Ryanair, Fabrizio Francioni. Stoccolma è una delle 21 rotte operate da Ryanair da e per Trieste Airport quest’estate. Per Fabrizio Francioni, Head of Comms Italy di Ryanair, il volo “trasporterà numerosi passeggeri e turisti” offrendo “ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse per prenotare le loro vacanze estive. Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione italiana a ridurre i costi di accesso per diventare più competitiva, abolendo la addizionale municipale, decisione che ha portato a una significativa crescita di traffico, turismo e occupazione”. Anche in forza di questa scelta, – una “lungimirante decisione del Presidente Fedriga” – e “della collaborazione con l’Aeroporto di Trieste”, Ryanair “ha risposto con l’aggiunta di 2 aeromobili basati, 10 nuove rotte, il raddoppio del traffico (+100%) e il supporto a oltre 800 posti di lavoro totali da quando e’ stata abolita l’addizionale municipale”. Per Marco Consalvo CEO di Trieste Airport Friuli Venezia Giulia, “finalmente il Friuli Venezia Giulia e la Scandinavia sono connesse da un collegamento di linea diretto, il primo nella storia del territorio regionale”. L’Ambasciatore di Svezia in Italia, Jan Björklund, ha definito il collegamento “una ulteriore opportunità di creare ponti fra l’Italia e la Svezia e segue il trend di interesse svedese in crescita verso l’Italia che ho vissuto durante i miei cinque anni come Ambasciatore.”

