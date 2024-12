Per la Tav è stato completato un quarto dell’opera

agenzia

Il punto a Lione con la conferenza intergovernativa

TORINO, 03 DIC – Ad oggi per la Tav Torino-Lione sono stati completati circa 39 chilometri di gallerie, pari un quarto dell’opera complessiva, con 15 chilometri realizzati nel tunnel di base. Il punto sull’avanzamento dei lavori è stato fatto oggi a Lione, in Francia, alla 67/a riunione della commissione intergovernativa (Cig) per la linea ferroviaria Torino-Lione, alla presenza dell’assessore della Regione Piemonte alle infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, del presidente del Consiglio regionale dell’Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, del capo delegazione italiano della Cig, Paolo Foietta, della presidente francese della Cig, Josiane Beaud, e del presidente di Telt, Daniel Bursaux. Nel corso della riunione è stato ricordato il finanziamento europeo di cui Telt aveva dato notizia nel luglio scorso: 700 milioni di euro che permetteranno di coprire le attività del progetto fino a metà 2026. Si tratta di un riconoscimento significativo dell’importanza strategica della Torino-Lione per l’Unione Europea, che continua a sostenere il progetto nell’ambito del network Ten-T. “La nuova linea ferroviaria Torino-Lione, parte integrante del Corridoio Mediterraneo europeo, non è solo un’opera strategica per migliorare la mobilità e l’interoperabilità tra Paesi – ha dichiarato Bussalino -, ma anche un simbolo del nostro impegno verso un sistema di trasporti sostenibile e innovativo, capace di rispondere alle esigenze ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo. Sul fronte ambientale e operativo, è stato validato il protocollo per la gestione e valorizzazione binazionale dei materiali di scavo, che dà il via all’accordo siglato nel 2023 per l’attuazione dell’obiettivo di economia circolare al di là delle frontiere. Questo rappresenta un concreto esempio di sostenibilità e coordinamento tra Italia e Francia” ha sottolineato Bussalino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA