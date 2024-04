Per Lamborghini 2023 da record, oltre 10mila consegne

agenzia

Fatturato a 2,66 miliardi, risultato operativo oltre 700 milioni

SANT’AGATA BOLOGNESE, 21 MAR – Un 2023 da incorniciare per Automobili Lamborghini, che chiude l’anno sfondando per la prima volta il muro delle 10mila vetture consegnate (10.112), un fatturato di 2,66 miliardi di euro (+12,1% sul 2022) con risultato operativo di 723 milioni e margine operativo lordo del 27,22%. Il chairman e ceo della casa del Toro Stephan Winkelmann sottolinea che il margine operativo è in continua crescita dal 2017. Il portfolio ordini copre l’intero 2024 e parte del 2025, consente un consolidamento anche sul piano della sostenibilità con la seconda fase della strategia Direzione Cor Taur che prevede, fra l’altro, l’abbattimento del 40% di CO2 entro il 2030 nell’intera filiera Lamborghini, anche nella produzione, oltre che per le vetture in esercizio. Rimane equa la distribuzione: in crescita Europa, Asia e Africa. Bene anche in Usa e Oceano Pacifico.

