Per McDonald’s il primo calo delle vendite globali dal 2020

Nel secondo trimestre cala l'utile, ricavi invariati

NEW YORK, 29 LUG – McDonald’s chiude il secondo trimestre con le vendite globali in calo per la prima volta dal 2020: sono scese dell’1% con i consumatori che esitano di fronte ai prezzi elevati di hamburger e patatine fritte. I ricavi di McDonald’s sono rimasti pressoché invariati a 6,49 miliardi nel periodo aprile-giugno mentre l’utile è calato del 12% a 2,02 miliardi.

