Per Piano casa 660 milioni e riforma testo unico edilizia

agenzia

Cento milioni per i progetti pilota negli anni 2027-2028

ROMA, 17 GIU – Le risorse attuali per il Piano casa contro il disagio abitativo ammontano a 660 milioni di euro: 100 milioni per i progetti pilota per gli anni 2027-2028 e 560 milioni per il piano negli anni 2028-2030. È quanto emerge dalle slide presentate al tavolo casa al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, intitolate “Rimodellare l’edilizia italiana”. Le slide, visionate dall’ANSA, presentano inoltre una riorganizzazione di sistema che parte dalla revisione del testo unico dell’edilizia. Il disegno di legge delega è atteso avviare il proprio iter nelle prossime settimane.

