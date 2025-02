Perché in Sicilia il denaro costa più che nel resto Paese (e di tutto il Mezzogiorno)

La relazione

Il dato emerge dal rapporto trimestrale sulla rilevazione dei tassi d’interesse aprile-giugno 2024 elaborato dal dipartimento finanze della Regione

In Sicilia i tassi d’interesse applicati alle famiglie consumatrici sono più alti rispetto alla media nazionale e alle altre regioni del Sud: quelli a revoca sono pari al 5,79% (5,09 in Italia e 5,02 nel Mezzogiorno), quelli a scadenza 3,65% (3,36 e 3,21%). Anche i tassi per l’acquisto della casa risultano maggiori in Sicilia: variabile al 4,98% (rispetto al 4,49% della media nazionale e al 4,64% del Sud) e fisso al 2,74% (2,61% e 2,63%). E’ quanto emerge dal rapporto trimestrale sulla rilevazione dei tassi d’interesse aprile-giugno 2024 elaborato dal dipartimento finanze della Regione.