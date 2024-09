Peretti (Ip gruppo api), Hydrogen Valley strategica per Paese

agenzia

"Il futuro dell'industria e dei trasporti è multi-energia"

TRECATE, 27 SET – “Questo progetto è strategico per il Nord-Ovest e per il nostro Paese. Le raffinerie e la rete dei distributori di carburante sono essenziali per garantire la sicurezza energetica italiana e per accelerare su una transizione davvero efficace, che consenta all’industria e ai trasporti di non fermarsi”. Ad affermarlo è stato Ugo Brachetti Peretti, presidente di Ip gruppo api, presentando il progetto della Hydrogen Valley a Trecate, nel Novarese, dove una parte dismessa della raffineria Sarpom produrrà entro il 2026 idrogeno verde. “Puntiamo sull’idrogeno – ha aggiunto – insieme a carburanti tradizionali di qualità, biocarburanti, elettrico, perché siamo convinti che il futuro dell’industria e dei trasporti è multi-energia. E perché crediamo che l’idrogeno in particolare sia una soluzione efficace per decarbonizzare i settori ad alta intensità energetica come le raffinerie e il trasporto pesante. La partnership tra pubblico e privato è importante per accelerare in questa direzione”.

