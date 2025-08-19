Petrolio in calo, mercati valutano prospettive per Ucraina

agenzia

Wti vicino a 63 dollari, Brent a 66 dollari

ROMA, 19 AGO – Petrolio in calo sui mercati asiatici, con gli operatori che valutano la prospettiva di una fine delle ostilità per l’Ucraina, dopo i colloqui a Washington tra il presidente Usa Donald Trump e i leader europei e la possibilità di un bilaterale tra Zelensky e Putin. Il Brent con consegna a ottobre è in calo dello 0,7% a 66,12 dollari al barile, mentre il Wti con consegna a settembre cede lo 0,7% a 62,95 dollari al barile.

