Philip Morris presenta “Curious X” alla Milano Design Week

MILANO, 08 APR – In occasione della Milano Design Week, Iqos ha svelato “Curious X: Sensorium Piazza”, l’installazione firmata in collaborazione con Seletti e allestita all’interno di Tortona Rocks, presso l’Opificio 31, dall’8 al 13 aprile. Un progetto immersivo e multisensoriale che celebra la curiosità come motore di innovazione e connessione. Con una reinterpretazione della classica piazza italiana, “Sensorium Piazza” fonde arte, design e tecnologia per dare vita a uno spazio dove le persone possono incontrarsi, interagire e vivere un’esperienza coinvolgente. L’installazione, infatti, trasforma lo spettatore in protagonista, raccogliendo e reinterpretando frammenti di voci, ricordi e immagini dei visitatori, in un flusso continuo tra reale e digitale. “La Milano Design Week rappresenta per noi un momento simbolico. Qui è iniziato il viaggio di IQOS quasi 11 anni fa e qui celebriamo oggi un percorso fatto di innovazione”, ha dichiarato Pasquale Frega, presidente e ad di Philip Morris Italia. La collaborazione con Seletti riflette una visione comune, con “la curiosità è la scintilla che accende la creatività e ci spinge a sfidare lo status quo”, come ha affermato Stefano Volpetti, presidente di smoke-free products & chief consumer officer di Philip Morris International. Concetto condiviso anche da Stefano Seletti, direttore creativo del brand di design “La curiosità è ciò che ci spinge a immaginare nuove possibilità. Se ci limitiamo a ciò che già esiste, perdiamo l’occasione di creare qualcosa di migliore”. L’evento segna anche il lancio della nuova campagna globale Iqos Curious X, pensata per stimolare esperienze inedite nella community adulta del brand e per raccontare, attraverso arte e design, un’evoluzione continua guidata dal desiderio di cambiamento.

