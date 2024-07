Piaggio chiude 6 mesi con 990 milioni di ricavi e 52,1 di utile

agenzia

M. Colaninno, rallentano Asia e America, accelera l'India

MILANO, 29 LUG – Piaggio ha chiuso i primi 6 mesi dell’anno con ricavi in calo del 15,2% a 990,3 milioni a causa principalmente dal rallentamento dei mercati asiatico e americano. In calo del 19,6% l’utile netto a 52,1 milioni. Scende da 327,8 a 295 milioni il margine lordo industriale, che è salito dal 28,1 al 29,8% del fatturato. “Piaggio – spiega l’amministratore delegato Michele Colaninno – consolida ancora una volta marginalità molto positive, in linea con quanto ci eravamo prefissati”. “La strategia di prodotto – sottolinea – si conferma corretta e il rafforzamento dei nostri marchi nel mondo sta procedendo bene; Moto Guzzi e Aprilia, ad esempio, solo nel secondo trimestre hanno registrato il record di vendita di 11.888 motociclette in Europa”. “Relativamente ai mercati – spiega Colaninno – è stato registrato un rallentamento principalmente in Asia e America. Per la restante parte dell’anno ci aspettiamo mercati non euforici, ma in recupero in alcune regioni del Sud-Est asiatico”. “Il continente indiano – prosegue – ha performato bene e si prevede continui a evidenziare risultati migliorativi rispetto al 2023”. “Il perdurare delle crisi politiche internazionali – afferma Colaninno – ci impone di essere cauti e attenti in quanto la logistica e i necessari ‘destock’ delle reti mondiali in corso, principalmente in conseguenza di cambi normativi, potranno portare a un aumento dei costi”. “La gestione operativa del Gruppo – conclude – ha consentito di migliorare la nostra produttività. L’obiettivo resta confermare ottime marginalità anche per il secondo semestre, anche nel caso in cui le vendite dovessero risultare ancora in contrazione”.

