Piani sviluppo per il tartufo, settore in crescita in Piemonte

agenzia

Regione indennizza 2.400 piante per tartufaie e fa Fiera Noir

TORINO, 20 MAR – La Regione Piemonte interviene per le tartufaie con un piano di tutela mirato a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, puntando sulla cura delle querce e di altre specie fondamentali per la crescita del tartufo. Saranno indennizzate 2.400 piante idonee alla produzione tartufigena, distribuite in 41 comuni piemontesi per preservare e potenziare le tartufaie esistenti, dopo l’allarme del 2024 sulla drastica riduzione del raccolto, nonostante condizioni meteorologiche apparentemente favorevoli. Per la prima volta nel calendario delle manifestazioni entra inoltre un evento interamente dedicato al tartufo nero: la Fiera Trifola Noir si terrà a Murisengo (Alessandria) nei primi due weekend di giugno. Sono tra le decisioni della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, presieduta dall’assessore piemontese alla Tartuficoltura, Marco Gallo, che ha approvato i Piani di sviluppo per il 2025. “Il tartufo – ha sottolineato Gallo – è una delle eccellenze del nostro territorio e come Regione vogliamo garantire che continui a essere un motore di sviluppo per l’economia locale. Per questo stiamo investendo in azioni concrete”. Tra il 2022 e il 2024 la Regione ha rilasciato 471 nuovi tesserini di idoneità, portandoli a oltre 5.000, con un aumento delle donne: tra i nuovi operatori sono 92. Gli introiti derivanti dal rinnovo annuale dei tesserini producono per la Regione ricavi pari a 450mila euro, da reinvestire appunto sul territorio e per il finanziamento delle manifestazioni per la promozione. Quanto alla tutela del patrimonio tartufigeno piemontese la tenente colonnello dei carabinieri forestali Roberta Ubaldo ha illustrato gli interventi nel 2024. Sono 182 i controlli effettuati: 103 in provincia di Cuneo, 73 in quelle di Alessandria e Asti, tre in quella di Torino. Sono stati riscontrati tre illeciti amministrativi e un sequestro di tartufi per un totale di 4.500 euro di sanzioni. I controlli per prevenire ed evitare la raccolta nei periodi vietati (maggio e settembre) sono stati 56, con l’identificazione di quattro persone.

