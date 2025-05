Pichetto, ‘abbiamo messo in sicurezza il Pnrr’

agenzia

'Puntando su efficienza. Pronti a incentivi auto elettriche'

ROMA, 21 MAG – “Abbiamo messo in sicurezza il Pnrr, garantendo alle misure del Mase gli aggiustamenti tecnici necessari per cogliere appieno tutte le opportunità del Piano. In particolare, abbiamo rafforzato la misura sul biometano, recuperando risorse inizialmente destinate a progetti nei settori hard-to-abate, resi di difficile realizzazione dai vincoli e dalle tempistiche stringenti del Pnrr”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. “Con la stessa logica di efficienza e realismo, abbiamo riallocato parte dei fondi destinati alle infrastrutture di ricarica elettrica, a seguito della verifica di una domanda inferiore alle previsioni. Per quanto riguarda le Comunità Energetiche Rinnovabili, siamo riusciti a superare alcuni vincoli, in particolare quelli legati alle dimensioni dei Comuni coinvolti, che rischiavano di rallentare una misura su cui il Ministero crede fortemente e intende continuare a investire. Siamo pronti inoltre a lanciare una nuova campagna di incentivi per l’acquisto di auto elettriche, destinata sia ai privati che alle imprese, con l’obiettivo di accelerare la mobilità sostenibile e accompagnare il processo di decarbonizzazione. Finora abbiamo centrato tutti gli obiettivi previsti dal cronoprogramma, grazie anche all’accortezza politica e amministrativa con cui siamo intervenuti, in modo puntuale e strategico, nelle finestre di revisione tecnica del Piano”.

