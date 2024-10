Pichetto, ad agosto 4 Gw di nuove rinnovabili installate

agenzia

"Ci sono domande per progetti per molti Gigawatt"

ROMA, 16 OTT – “Ad agosto eravamo a quasi 4 Gigawatt di nuove rinnovabili installate, che fanno ben sperare per la fine dell’anno. Ci sono istanze per molti Gigawatt, anche se alcune sono ripetizioni, che mettono a dura prova le strutture del Ministero che devono valutarle”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo alla presentazione di Ecomondo alla Camera. Nel 2023 in Italia sono stati installati 6 Gigawatt di nuove rinnovabili, ma gli obiettivi del piano nazionale energia, il Pniec, richiedono almeno 10-12 Gw all’anno.

