Pichetto, ai primi del 2025 il disegno di legge sul nucleare

agenzia

"La commissione Guzzetta presenterà la bozza a fine 2024"

ROMA, 09 OTT – La commissione giuridica sul nucleare, nominata dal Mase e guidata dal giurista Giovanni Guzzetta, “entro la fine del 2024 presenterà una bozza di legge delega per dare un quadro normativo al settore. Per i primi mesi del 2025 verrà presentata al parlamento una legge delega sulla governance del nucleare”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera.

