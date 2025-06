Pichetto, attesa per 2029 autorizzazione al deposito nucleare

agenzia

In esercizio nel 2039 il sito per smaltire i rifiuti radioattivi

ROMA, 25 GIU – “Sulla base delle stime più recenti fornite dalla Sogin, orientativamente si ritiene che si possa prevedere per il 2029 il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica e per il 2039 la messa in esercizio del deposito nazionale” dove smaltire in via definitiva, i rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’audizione davanti alle Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente della Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA