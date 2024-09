Pichetto, ci sono condizioni per player nazionale del nucleare

agenzia

'Siamo un Paese che ha esperienza e conoscenza nel settore'

CERNOBBIO, 07 SET – “Abbiamo attivato la piattaforma per le valutazioni che ci consentono di creare le condizioni per ripartire con il nucleare. A livello industriale abbiamo costruttori e gestori delle ultime centrali europee. Siamo un Paese che ha esperienza e conoscenza, e credo che ci siano le condizioni per avere un player nazionale del nucleare, naturalmente aperto. Questa è la sfida che ci attende per il futuro”. Lo ha detto il ministro il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del Forum Teha di Cernobbio. “Il nostro obiettivo è arrivare alla decarbonizzazione. Questo è un dovere e un obbligo – ha aggiunto Pichetto -.E la decarbonizzazione è una occasione per il Paese. La crisi energetica dovuta alla guerra della Russia in Ucraina ha fatto emergere che non avevamo un mix energetico adeguato. Il quadro attuale sul fronte dell’energia è che abbiamo un terzo della produzione che arriva da fonti rinnovabili e due terzi dal fossile. Abbiamo ancora il carbone, per il quale c’è l’impegno a eliminarlo. Le rinnovabili non continuative non sono una soluzione”.

