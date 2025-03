Pichetto, con il nucleare abbattimento bolletta del 30-40%

agenzia

'Piccoli reattori in funzione forse da inizio prossimo decennio'

ROMA, 06 MAR – Con il contributo dell’energia nucleare “non dico che ci possiamo avvicinare alla Francia che ha comunque una struttura di 50 centrali nucleari ma certamente possiamo portarci a un abbattimento del 30-40%” della bolletta energetica “quindi arrivare a sfiorare la Spagna. Questa è l’ipotesi che i ricercatori stanno dando nel momento in cui avremo la costruzione in serie di questi reattori”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto a Mattino Cinque news. “Senza fare frate Indovino, raccogliendo varie informazioni, da inizio del prossimo decennio possiamo vedere i piccoli reattori” in funzione, ha aggiunto Pichetto.

