Pichetto, con nuova Ilva impianto più decarbonizzato d’Europa

agenzia

'Tante aziende in Puglia vogliono rispetto dell'ambiente'

ROMA, 07 MAG – “L’obiettivo che ha il Governo è di creare con la nuova Ilva il miglior impianto, il più decarbonizzato d’Europa”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dialogando con i giornalisti a Taranto a margine del suo tour elettorale in Puglia. “Sul fronte dell’Aia – ha aggiunto – c’è una commissione indipendente che deve fare le valutazioni, punto per punto, sulle azioni da fare. Essendo una commissione indipendente io mi astengo dal fare qualunque tipo di valutazione. Confido fortemente in una soluzione positiva, perché è nell’interesse del Paese. Vincere la battaglia di Ilva vuol dire vincere non solo a Taranto ma per l’Italia”. Pichetto ha spiegato che sta “visitando, anche a Taranto e provincia, tante aziende del territorio, alcune delle quali di respiro sovranazionale, che hanno tutte voglia di innovare, crescendo nel rispetto dell’ambiente, con l’economia circolare e processi produttivi sostenibili. É la dimostrazione – ha aggiunto il ministro – che anche a Taranto e in Puglia, come in tutta Italia, le cose possono essere fatte meglio che nel resto del mondo. Questa è la nostra forza. La transizione sul fronte energetico e ambientale, se fatta bene, diventa un biglietto da visita non solo turistico ma anche economico per l’Italia”.

