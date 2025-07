Pichetto, da settembre 600 milioni per acquisto auto verdi

agenzia

Obiettivo vendita 39mila veicoli al 30 giugno 2026, ora decreto

ROMA, 30 LUG – Conseguire l’acquisto di almeno 39mila veicoli a emissione zero al 30 giugno 2026 grazie con incentivi per circa 600 milioni di euro. Sono le misure per la diffusione di veicoli a zero emissioni di cui ha parlato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin al question time alla Camera. “Al fine di consentire il raggiungimento del target entro i termini indicati – ha detto il ministro – stiamo finalizzando il decreto ministeriale che definirà criteri e modalità di concessione degli incentivi, rendendo possibile l’avvio della misura già dal prossimo mese di settembre. Per facilitare l’accesso, verrà altresì allestita una piattaforma informatica, con cui da un lato i soggetti beneficiari potranno accedere agli incentivi, e dall’altro gli operatori economici potranno offrire veicoli elettrici nuovi, rientranti nelle categorie agevolate”.

