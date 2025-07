Pichetto firma il decreto Energy Release 2.0 dopo ok dell’Ue

agenzia

'Strategico per la competitività delle industrie energivore'

ROMA, 29 LUG – Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che modifica il meccanismo dell'”Energy Release. Lo rende noto il Mase ricordando che “la norma, nella versione già emanata nel corso del 2024, prevede l’anticipazione di energia a prezzo calmierato per i comparti industriali che ne fanno più elevato uso, a fronte dell’impegno nella realizzazione di impianti rinnovabili con i quali restituire, nei successivi venti anni, l’energia anticipata”. Il nuovo atto “giunge a valle del confronto con la Commissione Europea, che aveva inviato all’Italia una ‘confort letter’ nella quale la misura veniva ritenuta compatibile con il diritto europeo a fronte del recepimento di alcune modifiche”. “L’Energy Release 2.0 – ha dichiarato il ministro – è uno strumento strategico per accompagnare lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile in Italia e sostenere la competitività del nostro sistema industriale, in particolare delle imprese energivore. Abbiamo lavorato con la Commissione Europea con spirito costruttivo, ottenendo un risultato che rafforza la solidità giuridica e l’efficacia della misura, senza ritardi o ripercussioni sulle assegnazioni già effettuate”.

