Pichetto, forte interesse operatori per Fer X, 12 GW richieste

Mase, presentate 870 richieste di iscrizione

ROMA, 12 SET – Si è chiuso oggi, alle ore 12:00, il periodo di iscrizione alle prime procedure competitive previste dal decreto ministeriale Fer-X Transitorio, il meccanismo che sostiene la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Lo fa sapere il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, precisando che, in base all’esito delle manifestazioni di interesse, le procedure sono state aperte esclusivamente agli impianti fotovoltaici ed eolici. “Il risultato di questa prima tornata conferma il forte interesse degli operatori verso le rinnovabili e la solidità del quadro regolatorio che abbiamo costruito”, ha affermato il Ministro Gilberto Pichetto. “Con quasi 12 GW di richieste, dimostriamo che il Paese è pronto a correre nella transizione energetica, rafforzando il contributo di fotovoltaico ed eolico alla decarbonizzazione e alla sicurezza del sistema elettrico nazionale”. Complessivamente, fa sapere il Mase, sono state presentate 870 richieste di iscrizione, per un totale di quasi 12 GW di potenza: 818 richieste per 10.093 MW di impianti fotovoltaici; 52 richieste per 1.672 MW di impianti eolici. Il Gse pubblicherà le graduatorie entro l’11 dicembre 2025. Il Mase ricorda infine che, dal 16 settembre ore 12:00 al 26 settembre ore 12:00, sarà possibile presentare le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva Net zero industry Act (NZIA).

