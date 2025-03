Pichetto, ‘impegno del governo per la nuova Ilva decarbonizzata’

agenzia

'Particolare attenzione alla salute e alla sostenibilità'

TARANTO, 06 MAR – “A Taranto siamo impegnati su una nuova Ilva decarbonizzata e questo significa riavviare tutto un sistema di innovazione e modello di azione e salubrità, con particolare riferimento alla salute e alla sostenibilità”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, in un videomessaggio inviato all’assemblea di Confindustria Taranto “Le rotte del cambiamento”. In questo contesto, ha aggiunto, è importante anche “il porto di Taranto. Ho già trasmesso ai ministeri dell’Economia e dei Trasporti l’individuazione di Taranto come base di riferimento per le piattaforme offshore. Questo fa il paio con la nuova produzione di acciaio per l’ex Ilva. E poi c’è l’impegno per creare un nuovo percorso e tentare di raggiungere i livelli di prezzi di energia che permettano la competitività alle imprese del nostro Paese”. Per Pichetto “Taranto e il suo sistema industriale hanno un ruolo importante nell’impegno che il governo sta mettendo in campo per fare del nostro Mezzogiorno un motore di crescita del Paese”. “Stiamo lavorando – ha detto – per rendere la sostenibilità e le tecnologie un fattore di sviluppo per tutti i nostri territori. In diverse occasioni ho avuto modo di confermare la massima attenzione da parte del ministero e del governo per le azioni di carattere ambientale, sanitario e di sviluppo economico del territorio di Taranto che si trova in una posizione chiave”. Il ministro ha fatto riferimento al “disegno ambizioso di mettere al centro lo sviluppo dell’industria, la sostenibilità, la centralità dell’Italia come grande Paese del Mediterraneo che deve rappresentare un’opportunità di crescita”. “E’ fondamentale – ha concluso – l’adozione di nuove tecnologie, nuovi combustibili come l’idrogeno. Intendiamo portare avanti nello spirito del piano Mattei un nuovo modello di sviluppo sostenibile che si costruisce con grandi scelte globali di politica energetica”.

