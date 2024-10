Pichetto, in manovra l’efficienza energetica degli edifici

agenzia

"Inserita nella riforma fiscale, in corso confronto con il Mef"

ROMA, 01 OTT – “L’attenzione maggiore del Mase per la manovra (al di là gli stanziamenti per il dissesto idrogeologico, per la cantierizzazione delle opere che le Regioni ci hanno segnalato), è sull’efficientamento energetico dei fabbricati. Noi non abbiamo ancora recepito la direttiva europea sulle case green, ma comincia un percorso sull’efficientamento dei fabbricati, e tutto questo va a inserirsi in una valutazione di riforma fiscale. Stiamo concertando i primi passi con il ministero dell’Economia”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine della presentazione a Roma del reapporto annuale sulla situazione energetica nazionale del 2023.

