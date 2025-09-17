Pichetto, Italia ha elevatissima conoscenza sul nucleare

agenzia

'Abbiamo la necessità di sviluppare fortemente le tecnologie'

BOLOGNA, 17 SET – “In Italia abbiamo solo un po’ di geotermico e l’idroelettrico: da qui la necessità di sviluppare in modo forte le tecnologie verso o produzione e componentistica dell’eolico e del fotovoltaico fin dove è possibile e lo sviluppo del nucleare dove l’Italia ha una conoscenza elevatissima”. Lo ha detto il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin che, a Ferrara, ha partecipato all’inaugurazione di RemTech Expo, la fiera dedicata all’innovazione nel settore ambientale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA