Pichetto, ‘manovra? da governo valutazioni su caro energia’

agenzia

'Focus su aste rinnovabili per riequilibrare prezzi con gas'

MILANO, 15 SET – “C’è l’intenzione da parte del governo di fare una serie di valutazioni anche sulle modalità di intervento” sul caro energia e “alcune di queste riguardano le aste che stiamo facendo sulle rinnovabili, che speriamo abbiano un prezzo molto basso e questo serve ad andare a riequilibrare rispetto al prezzo del gas, che è quello che determina la vera bolletta e che è quello che pesa più di tutto”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un evento sull’energia, organizzato a Milano da La Verità, rispondendo a chi gli chiedeva se nella prossima legge di Bilancio ci saranno misure per combattere il caro energia. “La questione del caro energia – ha sottolineato – è la realtà di questo Paese di questi anni, perché essendo dipendenti dall’estero, purtroppo noi siamo condizionati da una situazione di importazione e di prezzi stabiliti con dei criteri europei”.

