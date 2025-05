Pichetto, per me nucleare anche domani mattina e mollare gas

agenzia

Il gas pesa il 70% sul prezzo dell'energia

ROMA, 27 MAG – “Per me il nucleare potrebbe arrivare anche domani mattina i mollerei il gas”. Lo ha detto il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine dell’assemblea di Confindustria. Il ministro ha poi ricordato la forte dipendenza dell’Italia dal gas “per questo siamo i più esposti” all’oscillazione dei prezzi. “Abbiamo gli oneri di sistema, certo ma abbiamo anche il problema del mercato degli Ets” il sistema di pagameto delle emissioni di Co2 (noti anche come certifictai verdi) “il peso degli Ets vale 25/30 euro al chilowattora, una cifra astronomica a causa della produzione da gas. oggi noi abbiamo il gas che pesa per il 70% sul prezzo dell’energia”.

