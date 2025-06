Pichetto, placare senso di minaccia dei territori su scorie

agenzia

Servono voci autorevoli sullo smaltimento dei rifiuti nucleare

ROMA, 25 GIU – “Questi temi animano i territori, le comunità locali che avvertono un senso di minaccia derivante dalle scorie nucleari o dall’installazione, avvertita come selvaggia, di impianti a fonti rinnovabili. Ecco, credo che il nostro compito sia quello di avere, per poi divulgare, un quadro chiaro dello status quo e anche di dove si voglia andare”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’audizione davanti alle Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente della Camera sullo smaltimento delle scorie nucleari e sull’individuazione delle aree idonee allo sviluppo di impianti per la produzione di energie rinnovabili, due temi che definisce “caldi”. “I territori hanno bisogno di voci autorevoli che plachino, o quanto meno, riportino nei giusti binari le legittime preoccupazioni derivanti da un effetto Nimby particolarmente evidente su queste tematiche”, dice il ministro.

