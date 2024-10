Pichetto, valutiamo di rinnovare depositi nucleari esistenti

agenzia

"Il deposito nazionale sarà in esercizio nel 2039"

ROMA, 09 OTT – “L’idea che si sta valutando è quella di ammodernare le strutture esistenti (per il deposito delle scorie nucleari, n.d.r.), eventualmente ampliandole, anche nell’ottica del rientro dall’estero dei rifiuti ad alta attività”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione sul nucleare davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera. “In base alle stime attuali – ha aggiunto Pichetto -, si potrà ottenere l’autorizzazione unica per il Deposito Nazionale delle scorie nucleari nel 2029, con la messa in esercizio prevista entro il 2039”.

