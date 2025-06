Pirelli, il bilancio approvato anche senza Sinochem

agenzia

Ok a maggioranza, i cinesi non controllano l'assemblea

MILANO, 12 GIU – Sinochem vota contro ma il bilancio di Pirelli viene comunque approvato, a maggioranza. I cinesi, al di là delle definizioni, pur con una quota del 37% non hanno dunque il controllo dell’assemblea. All’assemblea è intervenuto circa l’86,27% del capitale avente diritto al voto. All’unanimità è stata invece deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione. L’assemblea ha approvato, con il voto favorevole di circa il 57,07% del capitale rappresentato in assemblea e con il voto contrario del 42,90% (corrispondente alla quota del 37,015% di Marco Polo International MPI Italy, controllata da Sinochem) il bilancio.

