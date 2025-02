Plannix arriva a oltre 1000 clienti e 820mila euro di ricavi

agenzia

Fintech punta a 1,5 milioni nel 2025

ROMA, 12 FEB – La piattaforma di consulenza finanziaria indipendente Plannix raggiunge 820.000 euro di ricavi annuali ricorrenti, con una crescita del 425% rispetto all’inizio del 2024 e supera la soglia dei 1000 clienti attivi a poco più di 12 mesi dal suo lancio. E’ quanto si legge in una nota secondo cui la fintech ha una media di asset analizzati per utente superiore a 500.000 euro, di cui 180.000 di investimenti finanziari per un totale di 518 milioni di euro. Nel 2025 Plannix punta a raggiungere 1,5 milioni di ricavi complessivi anche grazie a un tasso di rinnovo degli attuali clienti che supera l’80%. Oltre a offrire un monitoraggio ancora più completo di tutti gli asset, Plannix “ha in cantiere il lancio di una versione completamente rinnovata della piattaforma e un’area formativa gratuita integrata per supportare l’educazione finanziaria degli utenti”. Con 18 collaboratori full-time e piani di rafforzamento del team, Plannix “è pronta a intraprendere un nuovo capitolo di espansione”. “In un Paese con il livello di alfabetizzazione finanziaria più basso d’Europa, e contemporaneamente con i prodotti finanziari più costosi e inefficienti, l’offerta di consulenza indipendente di Plannix inizia ad essere riconosciuta e apprezzata dal mercato e dagli utenti. Ringraziamo quindi per la fiducia i nostri primi 1000 clienti che ci permettono di continuare a costruire soluzioni sempre più innovative al loro servizio.” – dichiara Luca Lixi, Ceo e Founder di Plannix.

