Plenitude si rafforza in Usa nelle rinnovabili

Intesa con Edp per 2 impianti solari e uno di stoccaggio energia

ROMA, 16 GEN – Plenitude, attraverso la sua controllata Eni New Energy Us, ha firmato un accordo con la società Edp Renewables North America per l’acquisizione del 49% di due impianti fotovoltaici già operativi e di un impianto di stoccaggio di energia elettrica in costruzione in California (Stati Uniti) per una capacità di 245 Mw in quota Plenitude. I parchi solari Sandrini 100 (141Mw) e Sandrini 200 (266Mw) condividono con l’impianto di stoccaggio Sandrini Bess (368Mwh) la stessa infrastruttura di connessione alla rete elettrica. I tre parchi hanno una capacità installata complessiva di circa 499 Mw. Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Con questa operazione ci posizioniamo nel mercato californiano, uno dei più rilevanti nello sviluppo delle rinnovabili, diversificando ulteriormente la presenza di Plenitude negli Stati Uniti e confermiamo la nostra volontà di investire anche nei sistemi di storage elettrico. Grazie a questa acquisizione raggiungiamo una capacità installata complessiva nel Paese di circa 1,7 Gw”. Sandhya Ganapathy, Ceo di Edp Renewables North America, ha commentato: “La nostra partnership con Plenitude sottolinea l’impegno di Edpr Na per il rafforzamento dell’infrastruttura energetica in tutto il Nord America attraverso lo sviluppo di impianti solari e di stoccaggio, con l’obiettivo di realizzare una rete sempre più affidabile e resiliente”.

