Pmi manifattura della zona euro poco sopra stime degli analisti

agenzia

Indice direttori degli acquisti scende in Germania, Italia tiene

MILANO, 01 LUG – L’indice dei direttori degli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero nell’Eurozona in giugno registra 45,8 punti contro i 45,6 attesi dagli analisti. In maggio l’indice era a quota 47,3. In particolare, il Manufacturing Purchasing manager’s index è in calo in giugno in Germania, sceso a 43,5 punti dai 45,4 punti di maggio, mentre in Italia è in lieve incremento a 45,7 punti dai 45,6 di maggio. Il Pmi in Francia di giugno è invece a 45,4 punti, contro i 45,3 previsti dagli analisti. In maggio l’indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero era a quota 46,4 punti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA