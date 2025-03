PMI, salgono al 39% ricavi da prodotti senza combustione

agenzia

Tra il 2008 e il 2024 investiti 14 miliardi di dollari

MILANO, 06 MAR – Ammontano a 14 miliardi di dollari dal 2008 a oggi gli investimenti di Philip Morris International sui prodotti senza fumo che nel 2024 hanno portato questi prodotti a rappresentare circa il 39% dei ricavi netti totali. L’intento è quello di aumentare questa cifra a oltre due terzi entro il 2030 per poi eliminare completamente le sigarette. I dati sono stati diffusi oggi a Milano durante la presentazione di un nuovo prodotto. Nel 2023, il 74% della spesa commerciale e il 99% della spesa totale in ricerca e sviluppo sono stati destinati a questa tipologia di prodotti. “L’eliminazione del fumo rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica di questo secolo” , ha detto Pasquale Frega, neo presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia. In Italia, grazie all’apporto di un sistema integrato che parte dall’agricoltura 4.0 e coinvolge manifattura ricerca e sviluppo, formazione, servizi avanzati al consumatore e gestione del prodotto a fine vita, la filiera coinvolge circa 8mila imprese di fornitura e servizi, di cui circa mille attive nel settore agricolo, e genera occupazione per circa 41mila persone su tutto il territorio nazionale e lo 0,54% del Pil. “Nel mondo ci sono circa un miliardo di fumatori e, in base alle proiezioni attuali, questa cifra non sembra destinata a cambiare nel prossimo futuro” ha detto Tommaso Di Giovanni, vice president international communication & engagement di Philip Morris International chiedendo la collaborazione anche delle istituzioni per una politica sul fumo integrata.

