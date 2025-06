Poligrafico, Michele Sciscioli nuovo amministratore delegato

agenzia

Prenderà il posto di Francesco Soro

ROMA, 20 GIU – L’assemblea dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha nominato Michele Sciscioli nuovo amministratore delegato, accogliendo l’indicazione del Mef, socio unico. Già capo dipartimento per le Politiche giovanili e Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sciscioli prenderà il posto di Francesco Soro, dal 28 maggio scorso direttore generale dell’Economia. “Ringraziamo il Mef per una scelta che va nella direzione della continuità e diamo il benvenuto a Michele Sciscioli, con il quale siamo certi di proseguire nel percorso di riposizionamento strategico dell’istituto come punto di riferimento del processo di digitalizzazione del sistema Paese, intrapreso ormai due anni fa”, ha commentato il presidente dell’Istituto Paolo Perrone.

