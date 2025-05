Politecnico-Amazon, Ia nella logistica leva per nuovo lavoro

agenzia

Indagine, per 40% aziende migliora competenza digitale personale

ROMA, 26 MAG – L’adozione dell’Ia può favorire l’emergere di nuove opportunità invece che sostituire i lavoratori. E’ in sintesi quanto emerge da uno studio effettuato dal Politecnico di Milano con Amazon con un’indagine che ha coinvolto 14 imprese del settore: il 40% delle aziende intervistate registra un miglioramento delle competenze digitali del personale. Sono inoltre emersi nuovi ruoli dedicati all’analisi dei dati e responsabili della pianificazione, con l’80% delle aziende che ha riassegnato i dipendenti a compiti a maggior valore aggiunto. Lo studio rivela inoltre che tutte le aziende intervistate che implementano l’IA hanno registrato miglioramenti nell’accuratezza delle previsioni della domanda, che hanno permesso una gestione dell’inventario più efficace ed efficiente. Le aziende che già disponevano di processi di previsione strutturati prima dell’adozione di soluzioni avanzate hanno registrato un miglioramento dell’accuratezza delle previsioni compreso tra il 5% e il 10%, mentre nelle realtà che partivano da processi non strutturati il miglioramento ha raggiunto anche il 95%. Secondo l’indagine inoltre, l’impatto ambientale è significativo con metà delle aziende che ha ridotto gli sprechi del 50%, e il 70% che ha diminuito le spedizioni di emergenza grazie a una migliore pianificazione. L’ottimizzazione degli spazi nei magazzini è stata notevole, con il 40% delle aziende che ha recuperato fino al 20% dello spazio.Anche l’efficienza dei trasporti è migliorata nettamente. Metà delle aziende ha raggiunto una migliore saturazione dei veicoli, con alcuni che sono passati dall’85% al 95% di capacità riducendo del 30% il totale delle spedizioni. L’implementazione dell’IA inoltre ha migliorato dell’85% l’esperienza dei clienti. Il 60% delle aziende ha aumentato il tasso di disponibilità degli articoli, ovvero la percentuale di prodotti disponibili e pronti per la spedizione al momento dell’ordine, mentre il 40% ha ampliato l’offerta di prodotti grazie a un utilizzo più efficace dello spazio di magazzino.

