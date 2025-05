Polizze catastrofi su immobili con sanatoria o condono

agenzia

Per quelli non assicurabili niente indennizzi o sovvenzioni

ROMA, 06 MAG – L’assicuratore è tenuto ad assicurare contro le calamità naturali “esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio. Ma sono ammissibili alla copertura anche “gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono”. Lo prevede una riformulazione di una serie di emendamenti al decreto polizze approvata dalla commissione Ambiente della Camera. Gli immobili non a norma, che risultano quindi non assicurabili, non avranno diritto ad indennizzi e contributi pubblici. Tra le novità approvate in commissione viene previsto anche il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi che, insieme all’Ivass, svolgerà “la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese”, per “prevenire e arginare fenomeni speculativi sui premi assicurativi”.

