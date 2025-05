Ponte, Salvini: «Percorribile nel 2032». Ma è polemica sui controlli antimafia

INFRASTRUTTURE

Il ministro dei Trasporti e vicepremier: «Il ponte è solo una parte di un progetto che vede la metropolitana tra Messina e Reggio C, palazzetti dello sport, biblioteche, porti turistici, nuovi quartieri residenziali»

Il Ponte sullo Stretto sta diventando un argomento quasi quotidiano del dibattito politico, con un’accelerazione senza precedenti sull’inizio dei fatidici lavori. E poco fa il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini (principale sponsor dell’opera) a “Porta a porta” su Rai1 ha detto: «Con tutti i controlli possibili dal punto di vista ingegneristico, geologico e ambientale, siamo alle battute finali. Nei prossimi giorni il Ministero dell’Ambiente manda la comunicazione alle istituzioni europee del fatto che siamo pronti a partire. L’ultimo passaggio formale sarà l’approvazione del progetto definitivo aggiornato dal lavoro di centinaia di tecnici e ingegneri entro giugno, dopo il quale, a partire da luglio, dall’estate, si parte con la pre-cantierizzazione».

«Il ponte – ha spiegato – è solo una parte di un progetto che vede la metropolitana tra Messina e Reggio C, palazzetti dello sport, biblioteche, porti turistici, nuovi quartieri residenziali. Il ponte sarà un acceleratore di sviluppo, si parte con gli espropri e con le opere pre-cantierizzazione, perché insieme al ponte ci saranno 40 chilometri di strade e ferrovie sul territorio sia siciliano che calabrese».

Al conduttore Bruno Vespa che gli chiede quando sarà percorribile il ponte, Salvini ha risposto: «I tecnici dicono che servono 7 anni di lavori. Il che vuol dire, se tutto va come professori, docenti, tecnici, architetti e geologi hanno previsto, se i lavori partono nel 2025, nel 2032».

«Ovviamente essendo un’opera così maestosa – ha detto ancora Salvini, che coinvolgerà migliaia di imprese, avere rigidi, severi, attenti controlli antimafia per la legalità e la trasparenza, come stiamo facendo sulle Olimpiadi, per me è fondamentale».

«Dopo decenni e decenni di mancate promesse e di sfiducia giustificata per siciliani, calabresi e italiani in genere, è un’opera che toglierà inquinamento, toglierà traffico, creerà più di 100 mila posti di lavoro e coinvolgerà migliaia di aziende in tutta Italia dalla Lombardia alla Sicilia».

Oggi però sul Ponte è stata una giornata di polemiche. Da una parte il Quirinale, e i timori giuridici sul rischio di indebolire i controlli ordinari antimafia. Dall’altra Matteo Salvini, che difende la sua ipotesi di norma per il Ponte sullo Stretto, infilata all’ultimo e poi espunta dal decreto Infrastrutture, con la Lega pronta a riproporla con un emendamento. Se non è uno scontro aperto, è certo alto il livello di tensione fra il ministero guidato dal vicepremier e l’asse che si è creato fra il Colle e Palazzo Chigi.

Salvini era convinto di aver individuato la soluzione giusta. E nella Lega sono convinti che alla fine entrerà nella legge in fase di conversione. «Chiederemo il massimo del rigore, il massimo della trasparenza, più poteri al ministero dell’Interno e alle Prefetture per verificare che non ci siano infiltrazioni – chiarisce il vicepremier -. Dal mio punto di vista era importante, qualcuno l’ha pensata in modo diverso, vorrà dire che sarà il Parlamento a mettere il massimo delle garanzie». È facile immaginare che quel «qualcuno» sia riferito a chi ha stoppato una parte chiave del decreto, rivendicata lunedì (prima della pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale, avvenuta ieri) nella conferenza che lo stesso ministro delle Infrastrutture aveva tenuto con quello dell’Interno Matteo Piantedosi.

«Trasferiamo la procedura di realizzazione del Ponte sullo Stretto alla struttura per la prevenzione antimafia presso il Viminale, centralizzando gli esiti dei controlli e della gestione degli appalti alle prefetture, alle istituzioni», aveva spigato Piantedosi. Poi, però, quella parte è saltata. Una decisione arrivata dopo le consuete interlocuzioni fra Palazzo Chigi e Colle. Non è il primo episodio di tensioni fra il ministero guidato dal leader leghista e il Quirinale: basta andare indietro a poco più di un mese fa per ricordare i rilievi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla proposta di legge sui risarcimenti ai parenti delle vittime del Ponte Morandi.

Questa volta il Quirinale ha emesso una nota per chiarire perché per il Ponte sullo Stretto non sia possibile «una procedura speciale» come quelle usate in casi di emergenza (terremoti) o eventi speciali (Olimpiadi), «che non risulta affatto più severa delle norme ordinarie». Anche perché si prevedeva di «derogare ad alcune norme previste dal Codice antimafia, deroghe non consentite dalle regole ordinarie per le opere strategiche di interesse nazionale». Inoltre l’ufficio stampa del Colle ha precisato che «la norma sui controlli antimafia non era contenuta nel testo preventivamente inviato al Quirinale, ma è apparsa poche ore prima della riunione del Consiglio dei ministri».

Nessuna reazione, per il momento, da Palazzo Chigi. Tra i meloniani ci si limita a osservare che da tempo quello del Ponte è un dossier in cui il loro partito tende a non entrare più di tanto, e che sulle questioni che riguardano la mafia Giorgia Meloni «è una che non fa compromessi». Per ora dentro FdI non si sbilanciano sull’emendamento che la Lega presenterà alla Camera, ma si ricorda il precedente del decreto sicurezza, su cui sono stati recepiti i rilievi quirinalizi.

Salvini comunque difende la sua idea, e lo stesso fa Piantedosi, assicurando che «assolutamente» non ci sarà alcun abbassamento della guardia. Il ministro delle Infrastrutture ha assicurato che verrà chiesto «il massimo del rigore, il massimo della trasparenza, più poteri al ministero dell’Interno e alle Prefetture per verificare che non ci siano infiltrazioni». Davanti a opere come questa, in cui «ci saranno più di centomila posti di lavoro in ballo e migliaia di imprese coinvolte», Salvini assicura: «è mio interesse che le Prefetture, le Procure, le associazioni, i sindacati, possano avere il massimo della vigilanza e della trasparenza».