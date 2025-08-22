Ponte sullo Stretto, conto alla rovescia per i cantieri. Salvini: «Folle metterne in discussione l’utilità, resterà nella storia»

INFRASTRUTTURE

Il ministro e vicepremier: «Nella realizzazione saranno coinvolte realtà di tutto il Paese, migliaia di opportunità di lavoro da Nord a Sud»

È partito un ideale countdown che dovrebbe portare a fine settembre alla possibile apertura dei cantieri del Ponte sullo Stretto, opera di cui si parla e a cui si lavora già da 50 anni ma che oggi sembra poter veere la luce. «Stiamo ultimando gli ultimi passaggi tecnici col Mef, e per questo gli uffici hanno continuato a lavorare senza sosta durante tutto agosto: a inizio settembre tutto il dossier-Ponte sarà trasmesso alla Corte dei Conti, con le firme del Presidente Meloni e del sottosegretario Morelli. Si tratta dell’ultimo passaggio prima del via ai lavori, che conto possano iniziare da lì a brevissimo», ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un’intervista pubblicata oggi da Libero.

«Grazie al Ponte e a tutte le opere connesse ci saranno migliaia di opportunità di lavoro da Nord a Sud, a tutti i livelli. Una grande occasione di rientro di cervelli nel nostro Paese. Questa opera conferma attenzione e voglia di investire sul futuro dell’Italia, anche se rivedo le stesse polemiche che avevano coinvolto, per esempio, il Mose di Venezia che ormai è considerata un’opera fondamentale e irrinunciabile, e che ha salvato più di 100 volte Venezia dal disastro dell’acqua alta. Rileggo con un po’ di soddisfazione certi commenti che ritenevano impossibile il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Dato che i lavori partiranno, adesso si mette in dubbio l’utilità o altro ancora. Follie», sottolinea Salvini.

Il Ponte «resterà nella storia, e servirà davvero a milioni di cittadini. E sarà un toccasana anche per il turismo, grazie alla metropolitana Reggio-Messina che farà da contorno al collegamento tra le due sponde. Qualcuno parla già di distretto culturale dello Stretto: un’idea eccellente», aggiunge Salvini.