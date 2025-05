Ponte sullo Stretto, Salvini: «La realtà è che ci siamo, entro l’estate i cantieri»

INFRASTRUTTURE

Il ministro: «Si parla di poche settimane per l'inizio dei lavori». Ma mancano ancora progetto definitivo e l'ok del Cipess

«La realtà è che ci siamo, si parla di alcune settimane per l’avvio dei lavori, entro questa estate». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della sua visita ai padiglioni di Tuttofood in corso a Rho Fiera a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva entro quando sarebbero partiti i lavori di realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Parte quindi la corsa verso l’apertura dei cantieri. La copertura finanziaria c’è, la Commissione di Valutazione di impatto ambientale ha dato l’ok. L’ultimo tassello a mancare è il progetto definitivo con il piano economico-finanziario, che però è in fase di conclusione preparazione. E con tutto questo in mano, infine, toccherà al Cipess – il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile presieduto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – dare la propria approvazione definitiva.

E proprio due giorni fa la premier sul Ponte ha detto «È un punto ambizioso del nostro programma, che condivido. Siamo stati la civiltà delle grandi edificazioni che stupivano il mondo, non possiamo intimidirci per un ponte, anche se maestoso. Dopodiché sappiamo quante difficoltà comporti, ma tutto sta procedendo nella giusta direzione».

Che a questo punto sono proprio l’avvio dei cantieri. La durata della fase di design & construction è stimata in 7 anni e mezzo e il completamento è previsto per il 2032. L’investimento attualmente stimato per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, dei 40 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari, delle tre nuove stazioni ferroviarie e del centro direzionale in Calabria è di 13,5 miliardi di euro.