Pop.Sondrio, Bper non riconosce il reale valore banca

agenzia

'Premio da riconoscere agli azionisti risulta molto contenuto'

MILANO, 13 GIU – La valorizzazione di Banca Popolare di Sondrio da parte di Bper “non riconosce pienamente il reale valore della banca”. Lo afferma la popolare di Sondrio al termine del Cda che ha approvato il comunicato dell’ops promossa da Bper Banca, in vista dell’avvio il 16 giugno. L’annuncio dell’offerta è avvenuto prima della “presentazione del nuovo piano industriale 2025-2027 di Banca Popolare Sondrio, per cui l’analisi valutativa condotta da Bper ai fini della determinazione del corrispettivo non tiene conto di questi importanti elementi informativi”, spiega la Popolare di Sondrio. Il premio proposto da Bper è “molto contenuto”. La fusione e l’integrazione di Popolare Sondrio in Bper presentano elementi di “incertezza – prosegue Popolare Sondrio – e rischiosità, tenendo conto del livello di adesione all’offerta pari al 50% + 1 (Condizione Soglia) e al 35% + 1 (Condizione Soglia Minima) del capitale sociale di Sondrio. Non è stato predisposto da parte di Bper un piano industriale combinato. Manca un’esaustiva informativa in relazione alle sinergie attese da Bper”.

