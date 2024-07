Porsche Ag ribassa le stime sui ricavi per carenza di alluminio

agenzia

Confermato l'utile della Holding. Titoli pesanti in Borsa

MILANO, 23 LUG – Porsche Ag ribassa le stime sui ricavi per l’intero esercizio per problemi di fornitura di alluminio. E’ quanto annuncia il produttore di auto sportive di Stoccarda controllato dalla holding Porsche Se, che controlla anche Volkswagen, che invece conferma l’utile. A fine anno Porsche prevede ricavi compresi tra 39 e 40 miliardi di euro, contro le previsioni precedenti che si spingevano fino a 42 miliardi. Il margine sui ricavi sarà compreso tra il 14 e il 15%, contro la precedente stima tra il 15 e il 17%, mentre il margine operativo lordo sarà compreso tra il 23 e il 24% dei ricavi, a fronte delle precedenti stime comprese tra il 24 e il 26% . Confermato invece l’utile tra i 3,5 e i 5,5 miliardi di Porsche Holding, con un debito netto compreso tra 5 e 5,5 miliardi. Pesante la reazione dei titoli in Borsa a Francoforte. Porsche Holding perde il 3,01% a 41,41 euro mentre Porsche Ag perde il 4,16% a 69,62 euro. La carenza della materia prima è stata annunciata da un fornitore europeo, ha causato un taglio alla produzione di vetture nelle scorse settimane su alcune serie di modelli e Porsche prevede che “i ritardi nella produzione e nelle consegne di veicoli non potranno essere compensati nella parte rimanente dell’anno”.

