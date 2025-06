Porti: per Molo VIII Trieste primo Dibattito Pubblico in Fvg

agenzia

Opera da oltre 300 milioni di euro

TRIESTE, 23 GIU – E’ il primo Dibattito Pubblico – istituto previsto dal Codice degli appalti del 2016 e di quello rinnovato nel 2023 – che si svolgerà in Friuli Venezia Giulia, e riguarda il progetto Molo ottavo del Porto di Trieste, proposto dall’Autorità di Sistema Portuale in qualità di ente concedente e promotore dell’intervento. Il Dibattito Pubblico dà la possibilità a chiunque – enti, istituzioni, associazioni, singoli cittadini – di intervenire con proposte e osservazioni per consentire al proponente dell’opera – il partenariato pubblico -privato (PPP) composto dalla stessa Autorità Portuale, HHLA PLT Italy Srl, Logistica Giuliana Srl, e ICOP Spa Società Benefit, di valutare e migliorare la progettazione e programmazione dell’intervento. Presentato questa mattina nella sede dell’ Autorità dal Commissario dell’Autorità portuale Antonio Gurrieri, e dal Responsabile del Dibattito Pubblico, in rappresentanza di Avventura Urbana, Andrea Mariotto, il DP è ancora una novità in Italia – dove ne sono stati svolti una quindicina – ed è obbligatorio per opere che hanno una valenza pubblica e un investimento superiore ai 200 milioni di euro. Nel caso del Molo VIII si tratta di un’opera da quasi 316 milioni di euro (207 coperti da fondi pubblici MIT-MEF e 109 da privati).

