Porto Genova approva il bilancio e dà ok a 100 assunzioni Culmv

Tra interventi servizi pubblica utilità per oltre 15 milioni

GENOVA, 25 APR – Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova, Savona, Vado ligure) ha autorizzato l’attesa l’assunzione di cento nuovi lavoratori portuali per la Culmv nel biennio 2025-2026, per provvedere al necessario turnover generazionale e ha approvato il bilancio 2024 che si chiude con un avanzo di amministrazione di oltre 213 milioni di euro di cui 117,4 vincolati principalmente a investimenti. Rinviata invece al 30 aprile l’approvazione del Piano organico porto, documento base per definire i piani occupazionali dei terminal e delle compagnie portuali al 2026. “Finalmente siamo riusciti a portare a casa questo risultato che non era affatto scontato e che sana una situazione che in Compagnia diventa ogni giorno più difficile – commenta Enrico Poggi segretario generale Filt Cgil Genova a proposito del via libera alle assunzioni dei cento soci speciali per la Compagnia Unica -: l’età media dei soci è molto alta e un ricambio generazionale è ormai improcrastinabile. Ora si deve attendere il via libera da parte del Ministero che a questo punto speriamo non tardi”. I sindacati incassano anche una proroga dell’affidamento a Geam della gestione del ciclo dei rifiuti in porto. Il bilancio 2024 dell’Adsp approvato dal Comitato di gestione si chiude con 174 milioni di euro, di entrate totali (125 milioni di entrate correnti e 49 milioni in conto capitale). Sul fronte delle spese, sono stati spesi 79 milioni per spese correnti e 123 milioni in conto capitale, con un grado di realizzazione dell’87% per le prime. Tra gli interventi più rilevanti figurano i servizi di pubblica utilità per oltre 15 milioni di euro, tra cui sicurezza, pulizia e bonifiche. Significativi anche i contributi alle Compagnie Portuali per 5,465 milioni, destinati a ricollocamento, formazione e prepensionamenti. E prosegue l’impegno negli investimenti: il grado di realizzazione della spesa in conto capitale ha raggiunto l’80,89%.

