Poste, con il piano strategico arriva la SuperApp personalizzata

agenzia

Del Fante: 'E' la punta di diamante dell'evoluzione tecnologica'

ROMA, 20 MAR – Il nuovo piano strategico 2024-2028 ‘The Connecting Platform’ di Poste Italiane punta anche sul lancio di “una nuova SuperApp personalizzata come principale punto di accesso alla piattaforma per tutti i prodotti e servizi” del gruppo. “L’introduzione della SuperApp, con il digital payment wallet al suo centro, e l’evoluzione costante delle nostre proprietà digitali creeranno più valore per i clienti, consentendo loro di scegliere l’esperienza omnicanale preferita e aumentare la nostra redditività”, evidenzia l’a.d. Matteo Del Fante: “Tutto questo si basa su una maggiore rilevanza dei nostri canali digitali, che è il risultato di importanti investimenti tecnologici effettuati per favorire un concreto approccio omnicanale della piattaforma che abbiamo sviluppato”. La nuova SuperApp, sottolinea ancora l’a.d. “è la punta dell’iceberg di questa evoluzione tecnologica, che consente l’integrazione del business e conferma il ruolo di Poste Italiane come platform company”.

