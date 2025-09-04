Poste, da Agcom via libera ad acquisizione 15% Tim

agenzia

Senza condizioni

ROMA, 04 SET – Via libera senza condizioni dall’Agcom all’acquisizione da parte di Poste del 15% di Tim. “In relazione all’acquisizione del 15% delle azioni ordinarie di Tim, comunicata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) il 21 maggio 2025, all’esito della quale Poste Italiane detiene il 24,81% delle azioni ordinarie di Tim – si legge infatti in una nota di Poste- la Società comunica che, nella seduta del 3 settembre 2025, l’Agcm ha deliberato di approvare senza condizioni l’operazione e, dunque, di non procedere all’avvio dell’istruttoria, in quanto essa non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante”.

