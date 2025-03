Poste, firmato accordo sindacale per Rete Corriere Pacchi: previste 150 assunzioni in Sicilia

LAVORO

L'intesa garantisce anche trasformazioni contrattuali e tutele economiche e organizzative per i lavoratori

Poste Italiane ha avviato un processo di stabilizzazione che prevede assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, relative alle attività di recapito della Rete Corriere Pacchi, sulla base degli accordi sindacali del 16 maggio e del 27 novembre 2024. L’intesa, nello specifico coinvolge i lavoratori che hanno già svolto attività lavorativa per l’Azienda, con contratto a termine come portalettere o addetti allo smistamento. Un tavolo negoziale, avviato lo scorso 13 marzo, tra Poste Italiane e organizzazioni sindacali, che, dunque, si è concluso con esito positivo, con la firma definitiva della sperimentazione di questa nuova Rete. “È un’intesa, ha dichiarato il segretario nazionale della Slp Cisl, Raffaele Roscigno, che segna un significativo passo in avanti per il settore, e che permette nuove assunzioni, trasformazioni contrattuali e tutele economiche e organizzative per i lavoratori”.

“L’avvio di un nuovo ramo aziendale, aggiunge, Maurizio Affatigato, segretario regionale Slp Cisl, assicura stabilità occupazionali e prospettive di crescita. Complessivamente sono 150 le assunzioni in Sicilia, per la Rete Corriere Pacchi: 75 nella provincia di Catania, 65 nella provincia di Palermo, 10 in quella di Messina”. In tutta Italia, 1479, i posti previsti. Carlotta Grasso, segretario Slp Cisl Catania. “75 assunzioni per la nuova Rete Corriere Pacchi, a Catania, si aggiungono alle 80 assunzioni (par time), negli ultimi due anni. Con quest’ultimo accordo, con nuove linee guide e regole, è stato firmato l’avvio di trasferimenti volontari, per permettere ai lavoratori di ricongiungersi alle proprie famiglie, oltre a nuovi passaggi da partime a fulltime, per i quali attendiamo le numeriche per ogni provincia. Un accordo, quindi, che segna l’attivazione di nuove politiche attive del lavoro per il 2025. Perseguendo il nostro obiettivo che è quello di dare risposte concrete ai lavoratori precari, favorendo, nel contempo, lo sviluppo della logistica”.