Poste: ‘Già 40mila richieste di rinnovo o rilascio passaporti’

agenzia

Da oggi anche a Milano, Napoli, Bergamo e provincia di Firenze

ROMA, 18 MAR – A livello nazionale sono circa 40mila le richieste di rilascio e rinnovo del passaporto negli uffici di poste Italiane. L’azienda indica che in totale sono circa 14 mila le richieste di passaporto presentate nei 388 uffici postali abilitati delle grandi città in cui è disponibile il servizio. Si aggiungono le circa 25 mila richieste presentate nei 2.052 uffici postali dei piccoli comuni inclusi nel progetto Polis. Poste Italiane lo spiega annunciando che il servizio di richiesta e rinnovo del passaporto negli uffici postali “da oggi è attivo anche in 12 uffici di Milano, 12 di Napoli, 3 di Bergamo e in 4 comuni della provincia di Firenze. Milano, Napoli e Bergamo si aggiungono quindi a Roma, Bologna, Verona, Cagliari, Aosta, Catanzaro, Perugia, Venezia, Matera, Modena, Monza e Brianza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sassari, Treviso e Vicenza dove il servizio è disponibile già da alcuni mesi. Il servizio è stato esteso inoltre in 88 uffici postali nei Comuni della provincia di Milano, in 42 della provincia di Napoli e in 121 della provincia di Bergamo: tutti inclusi nel progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa rivolta ai 6.933 Comuni al di sotto di 15 mila abitanti che permette ai cittadini l’accesso digitale ai servizi della pubblica amministrazione direttamente dagli uffici postali”.

