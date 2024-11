Postepay, accordo con Amazon per operazioni semplificate

agenzia

Al via meccanismo automatizzato di ricarica

ROMA, 29 NOV – Accordo PostePay e Amazon per semplificare le fasi di checkout e pagamento online sulla piattaforma dell’e-commerce. “I titolari di carte prepagate Postepay potranno completare il processo di acquisto in maniera più rapida -spiega una nota- e “con la funzione di ricarica automatica, sarà possibile completare l’acquisto anche in caso di fondi insufficienti per il pagamento richiesto, grazie al meccanismo automatizzato che ricarica il saldo della Carta Postepay”. Con la collaborazione con Amazon si legge ancora, PostePay rafforza ulteriormente il proprio ruolo per lo sviluppo dell’e-commerce in Italia, offrendo soluzioni che semplificano l’esperienza di acquisto online.

